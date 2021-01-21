К исключениям относится обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома и поход до ближайшего магазина или аптеки.

Во Владимирской области до 7 февраля продлён режим самоизоляци для пожилых людей старше 65 лет. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе губернатора.К исключениям относится обращение к медикам, выгул животных не дальше 100 метров от дома и поход в магазин или аптеку.«За доставкой еды и предметов первой необходимости граждане, находящиеся на самоизоляции, могут обратиться по номерам телефонов: 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112. В Службу социальной помощи можно бесплатно позвонить по номеру 128 или с мобильного телефона – 8-800-100-81-28», - уточнили в обладминистрации.