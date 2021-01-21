В итоге суд назначил убийце 9 лет и 3 месяца колонии строгого режима.

Александровский городской суд признал виновным в убийстве мужчину, который зарезал посетителя кафе в 2018 году.Выяснилось, что подсудимый нанёс потерпевшему удар кинжалом в правую руку. Пострадавший, пытаясь спасти свою жизнь, выбежал из заведения, но злоумышленник настиг его на улице и порезал ему левую ногу. Затем он нанёс ещё несколько ударов холодным оружием в грудную клетку. От причинённых увечий жертва скончалась в автомобиле скорой помощи от потери крови.Присяжные признали душегуба не заслуживающим снисхождения. Судебная коллегия оставила приговор без изменений. Апелляционные жалобы защиты также не были удовлетворены.В итоге суд назначил убийце 9 лет и 3 месяца колонии строгого режима.