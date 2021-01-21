Крупный рогатый скот будет получат органическую добавку вместе с кормом.

Эксперимент по проекту "Единой России" "Российское село" запустили на ферме в Гусь-Хрустальном районе.Липосомальная технология позволит решить вопрос йододефицита жителей региона. Крупный рогатый скот будет получат органическую добавку вместе с кормом. По словам Роберта Ильязова, доктора биологический наук и автора разработки, усвояемость йода достигнет практически ста процентов. Владимирский хлебзавод также взял идею в разработку. Там сырьё для продукта будет производиться из морских водорослей - ламинарии.Роберт Ильязов, доктор биологических наук, автор разработки: “Мясо по нашей технологии будет содержать органический йод, которого не хватает. И люди, употребляя мясо, будут получать и органический йод, который нам нужен. С любых таблеток, например, которые человек пьёт, усвояемость 10 процентов. Остальное уходит транзитом. А наша технология позволяет сделать усвояемость или биодоступность до 96-98 процентов».Скажется ли новая технология на здоровье животных, и когда мы увидим йодированные продукты на наших прилавках? Об этом смотрите в репортаже Нины Глизницы сегодня в 14:25 на канале «Россия».