Первый заместитель прокурора Владимирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух руководителей ООО «НПФ «Костромская Медтехника» и ОО «НПФ «Костромская Медтехника- Сервис».

Первый заместитель прокурора Владимирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух руководителей ООО «НПФ «Костромская Медтехника» и ОО «НПФ «Костромская Медтехника- Сервис».Они обвиняются в сбыте недоброкачественных и не зарегистрированных медицинских изделий группой лиц по предварительному сговору в крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере.Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры области.По версии следствия, в начале апреля 2020 года для нужд лечебных учреждений Владимирской области поступило 97 аппаратов ИВЛ «ФАЗА – 5 НР». Они были переданы в инфекционное отделение городской больницы № 6 города Владимира для лечения больных с коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Сопроводительные документы и действующие регистрационные удостоверения на указанные аппараты отсутствовали. Срок их хранения на момент приобретения для нужд лечебных учреждений города Владимира истек более 15 лет назад. Специализированного обслуживания для поддержания пригодности аппараты не проходили.Кроме того, по информации территориального отдела Росздравнадзора, для работы данного оборудования требуется анестетик «фторотан» (лекарственный препарат, предназначенный для введения в наркоз), который не используется уже более 15 лет.Таким образом, были поставлены не зарегистрированные в установленном законом порядке и недоброкачественные медицинские изделия на сумму 6 млн рублей.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу Ленинский районный суд города Владимира.Вину в совершенном преступлении обвиняемые не признали. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба СУ Следственногог комитета по Владимирской области.фото с сайта