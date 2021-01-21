Собственнику назначено наказания в виде административного штрафа в размере 400 000 рублей.

Сельхозпредприятие во Владимирской области оштрафовано за несоблюдение требований земельного законодательства. Сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.В сентябре 2020 года в адрес ведомства из прокуратуры Юрьев-Польского района поступили материалы проверки в отношении АО «СП «Нестерово». В ходе проверки выявлено, что участок сельхозназначения площадью 240,2 га в Юрьев-Польском районе зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью. В восточной части, участок на площади 1,7 га полностью покрыт кустарниковой ивой, высотой до 3 м. Кроме того, обнаружено 2 карьера общей площадью 13,4 га, на котором осуществлялась добыча земляной породы гусеничным экскаватором.В итоге собственнику назначено наказания в виде административного штрафа в размере 400 000 рублей. 18 января штраф оплачен в полном объеме.