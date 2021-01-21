За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 615 летальных исходов.

По информации на 21 января, ещё восемь жителей Владимирской области скончались от коронавируса, что на один случай больше, чем днём ранее. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с болезнью. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 615 летальных исходов.Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.Добавим, что 19275 пациентов с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки вылечился 147 человек.