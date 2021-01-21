Завтра во Владимирской областной научной библиотеке состоится пресс-конференция, участники которой расскажут о комплексе мероприятий, посвящённых 800-летию со дня рождения Александра Невского, великого князя, полководца, святого Русской православной церкви.

Завтра во Владимирской областной научной библиотеке состоится пресс-конференция, участники которой расскажут о комплексе мероприятий, посвящённых 800-летию со дня рождения Александра Невского, великого князя, полководца, святого Русской православной церкви.На пресс-конференции выступят директор Департамента культуры Алиса Бирюкова, директор областной научной библиотеки Татьяна Брагина и руководитель отдела по культуре Владимирской епархии Наталья Демушкина.Алиса Бирюкова расскажет о самых крупных региональных проектах, посвящённых памятной дате, которые запланированы на 2021 год. Татьяна Брагина презентует культурно-просветительский проект библиотеки «Невский. 800». Выступление Натальи Демушкиной будет посвящено участию церкви в увековечивании памяти великого князя.Прямую трансляцию пресс-конференции можно будет увидеть на портале «», и в её группах в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники.Напомним, что в соответствии с Указом Президента РФ «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского», подписанном в 2014 году, был утвержден федеральный план юбилейных мероприятий. Торжества в честь памятной даты в этом году пройдут по всей России.Для Владимирской земли имя Александра Невского имеет большое значение: он был великим владимирским князем с 1252 по 1263 год, изначально похоронен в Рождественском монастыре во Владимире, где до 1724 года хранились его святые мощи. Поэтому в нашем регионе мероприятия, посвящённые 800-летию государственного деятеля, будут иметь особое звучание.Смотрите также:Во Владимире реставрируют монастырь, в котором был похоронен Александр НевскийНовой владимирской школе могут присвоить имя Александра НевскогоРеконструкция Ледового побоища прошла во ВладимиреПремьера на канале "Россия 1" - фильм Алексея Денисова "Александр Невский. Между Востоком и Западом."﻿