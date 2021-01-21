На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 января лабораторно подтверждено 153 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 января лабораторно подтверждено 153 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.42 - во Владимире17 - в Гусь-Хрустальном районе16 - в Муромскомрайоне9 - в Юрьев-Польскомрайоне9 - в Петушинскомрайоне9 - в Ковровскомрайоне8 - в Александровскомрайоне7 - в Кольчугинскомрайоне6 - в Вязниковскомрайоне5 - в Киржачскомрайоне5 - в Собинскомрайоне4 - в Суздальскомрайоне3 - в Камешковскомрайоне3 - в Гороховецкомрайоне3 - в Судогодскомрайоне3 - в Селивановскомрайоне3 - в Меленковскомрайоне1 - в Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 21 976 случаев заболевания.4662 - во Владимире2798 - в Гусь-Хрустальном районе2396 - в о. Муром1622 - в Ковровскомрайоне1391 - в Александровскомрайоне1346 - в Петушинскомрайоне1079 - в Вязниковскомрайоне1078 - в Юрьев-Польскомрайоне827 - в Кольчугинскомрайоне754 - в Суздальскомрайоне740 - в Собинскомрайоне640 - в Гороховецкомрайоне556 - в Меленковскомрайоне522 - в Камешковскомрайоне512 - в Киржачскомрайоне489 - в Селивановскомрайоне294 - в г. Радужном270 - в Судогодскомрайоне