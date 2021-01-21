На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 января лабораторно подтверждено 153 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 января лабораторно подтверждено 153 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
42 - во Владимире
17 - в Гусь-Хрустальном районе
16 - в Муромском
районе
9 - в Юрьев-Польском
районе
9 - в Петушинском
районе
9 - в Ковровском
районе
8 - в Александровском
районе
7 - в Кольчугинском
районе
6 - в Вязниковском
районе
5 - в Киржачском
районе
5 - в Собинском
районе
4 - в Суздальском
районе
3 - в Камешковском
районе
3 - в Гороховецком
районе
3 - в Судогодском
районе
3 - в Селивановском
районе
3 - в Меленковском
районе
1 - в Радужном.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 21 976 случаев заболевания.
4662 - во Владимире
2798 - в Гусь-Хрустальном районе
2396 - в о. Муром
1622 - в Ковровском
районе
1391 - в Александровском
районе
1346 - в Петушинском
районе
1079 - в Вязниковском
районе
1078 - в Юрьев-Польском
районе
827 - в Кольчугинском
районе
754 - в Суздальском
районе
740 - в Собинском
районе
640 - в Гороховецком
районе
556 - в Меленковском
районе
522 - в Камешковском
районе
512 - в Киржачском
районе
489 - в Селивановском
районе
294 - в г. Радужном
270 - в Судогодском
районе
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