На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 января лабораторно подтверждено 153 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 января лабораторно подтверждено 153 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.42 сл. в г. Владимире, 17 сл. в Гусь-Хрустальном, 16 сл. в Муромском, 9 сл. в Юрьев-Польском, 9 сл. в Петушинском, 9 сл. в Ковровском, 8 сл. в Александровском, 7 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Вязниковском, 5 сл. в Киржачском, 5 сл. в Собинском, 4 сл. в Суздальском, 3 сл. в Камешковском, 3 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Судогодском, 3 сл. в Селивановском, 3 сл. в Меленковском, 1 сл. в Радужном). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 21 976 случаев заболевания (4662 сл. в г. Владимире, 2798 сл. в Гусь-Хрустальном, 2396 сл. о. Муром, 1622 сл. в Ковровском, 1391 сл. в Александровском, 1346 сл. в Петушинском, 1079 сл. в Вязниковском, 1078 сл. в Юрьев-Польском, 827 сл. в Кольчугинском, 754 сл. в Суздальском, 740 сл. в Собинском, 640 сл. в Гороховецком, 556 сл. в Меленковском, 522 сл. в Камешковском, 512 сл. в Киржачском, 489 сл. в Селивановском, 294 сл. в г. Радужном, 270 сл. в Судогодском).