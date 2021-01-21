На один меньше чем накануне. Это можно назвать смертельной стабильностью. По 8-мь человек мы теряем с понедельника. Исключение – вчерашний день, когда потеряли девятерых. Общая смертность

На один меньше чем накануне. Это можно назвать смертельной стабильностью. По 8-мь человек мы теряем с понедельника. Исключение – вчерашний день, когда потеряли девятерых. Общая смертность от новой заразы теперь составляет 615 человек. Заразились коронавирусом ещё 153 человек. На два меньше, чем накануне. Спад по заболевшим продолжается четвёртые сутки. Общее количество заражённых теперь 21 976.