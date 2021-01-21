Обученные ЧВК Вагнер бойцы армии ЦАР уничтожили свыше 50 наемников из Чада. О результатах военной операции сообщил Facebook-аккаунт BanguiMatin.

Обученные ЧВК "Вагнер" бойцы армии ЦАР уничтожили свыше 50 наемников из Чада. О результатах военной операции Facebook-аккаунт BanguiMatin.В населенном пункте Бондокпо прошла операция вооруженных сил ЦАР, в ходе которой бойцам FACA удалось уничтожить более полусотни наемников из Чада.Часть выживших боевиков покинула позиции, бросив оружие, технику и снаряжение. Среди оставленных вещей были обнаружены знаки различия армии Чада, что является прямым доказательством иностранного вмешательства во внутренние дела Центральноафриканской республики.В социальных сетях появились фотографии нейтрализованных. Сообщается, что вербовкой боевиков занималась "Коалиция патриотов за перемены" (СРС). На снимках можно заметить, что у одного из ликвидированных наемников был берет с кокардой ВС Чада.