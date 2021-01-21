Владимирским коммунальщикам пора готовиться к оттепели. Уже в эти выходные столбик термометра в областной столице поднимется выше нуля. Сугробы, скопившиеся за неделю обильных снегопадов,

Владимирским коммунальщикам пора готовиться к оттепели. Уже в эти выходные столбик термометра в областной столице поднимется выше нуля. Сугробы, скопившиеся за неделю обильных снегопадов, начнут таять. Если вовремя не заняться уборкой снега с кровли домов – жители будут жаловаться на протечки крыш и сосульки под окнами. Как раз вот в этом доме на улице Полины