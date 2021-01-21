Прокуратура и Россельхознадзор выявили 240 гектаров необработанных земель.

В Юрьев-Польском районе сельхозпредприятие «Нестерово» оштрафовано на 400 тысяч рублей. Прокуратура и Россельхознадзор выявили 240 гектаров необработанных земель.Во время проверки надзорные органы обнаружили заросшие сорняками и кустарниками поля. В отдельных местах они достигали трёхметровой высоты.На 13,4 гектарах найдено две карьерные выемки, на которых в момент проверки работал экскаватор и осуществлялась добыча полезных ископаемых.За нарушение административного кодекса производитель молока 18 января заплатил 400 тысяч рублей.