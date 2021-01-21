В Меленковском районе местного жителя отправили на 12 лет в тюрьму. Как установил суд, гражданин Шишов всего за несколько месяцев совершился сразу три уголовных преступления. Причём, отчасти

В Меленковском районе местного жителя отправили на 12 лет в тюрьму. Как установил суд, гражданин Шишов всего за несколько месяцев совершился сразу три уголовных преступления. Причём, отчасти сгубила его тяга к алкоголю. Сперва он украл у собутыльника мобильный телефон, затем попытался отобрать в магазине разливных напитков полтора литра пива у покупательницы. В этом случае свой