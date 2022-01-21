Владимирское региональное отделение Союза российских писателей с глубоким прискорбием сообщает, что...

Владимирское региональное отделение Союза российских писателей с глубоким прискорбием сообщает, что 19 января на 81 году жизни скоропостижно скончался член СРП, прозаик Марк Худайдатов.Марк Соломонович Худайдатов родился 14 мая 1941 года в городе Кондрово Калужской области. В 1963 году окончил Ленинградский химико-технологический институт имени Ленсовета, а в 1974 году – Всесоюзный заочный финансово-экономический институт. Во Владимире жил с 1963 года. Работал на химическом заводе: сначала мастером смены, позже – главным экономистом. С 1995-го по 2001 год был заместителем директора по экономике в фирме «Макромер».За перо Марк Соломонович взялся уже в зрелом возрасте и за короткое время стал признанным среди коллег и читателей мастером короткого рассказа. В его произведениях с изрядной долей автобиографичности рассказывается о детстве, о приключениях на охоте, о производственной деятельности.Член Союза российских писателей с 2007 года.Автор четырёх книг: «Странные люди, эти взрослые», «Ну, мужики, вы даёте», «Такие вот времена», «Какие наши годы». Последняя из них была издана к восьмидесятилетнему юбилею прозаика и представлена любителям литературы в ноябре прошлого года.Марк Соломонович навсегда останется в наших душах и как замечательный писатель и как добрый, отзывчивый человек, оставивший неизгладимый след в сердцах всех, кому посчастливилось с ним общаться.Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного и разделяем с ними и горечь тяжёлой утраты. Прощание с М.С. Худайдатовым состоится 22 января в 9.00 в Князь-Владимирском храме на старом городском кладбище.