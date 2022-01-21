Выплата предоставляется независимо от доходов и имущественного положения семьи.
За 2021 год 5627 владимирских семей получили 40,5 млн рублей от региона за рождение ребёнка. Как рассказали в департаменте социальной защиты населения, выплата предоставляется независимо от доходов и имущественного положения семьи.
В 2022 году её размер составляет:
− на второго ребёнка − 5 089 рублей;
− на третьего и последующих − 10 173;
− на двойню − 16 948;
− на тройню − 123 779.
Пособие выплачивается одному из родителей после предоставления следующих документов:
− заявление с указанием реквизитов лицевого счёта;
− паспорт гражданина России;
− свидетельства о рождении детей;
− прописка.
Право на господдержку сохраняется в течение полугода со дня рождения малыша.
Подробности можно уточнить в отделе соцзащиты по месту жительства, а также на в разделе «Выплаты и льготы».