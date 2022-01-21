Современное оборудование получат Вязниковская, Гороховецкая, Камешковская, Киржачская, Курловская,...

Современное оборудование получат Вязниковская, Гороховецкая, Камешковская, Киржачская, Курловская, Меленковская, Петушинская, Собинская, Суздальская и Юрьев-Польская районные больницы, а также входящие в их структуру новые ФАПы.Как сообщает пресс-служба Администрации Владимирской области, среди предстоящих поставок – рентгеновские аппараты, электрокардиографы, дефибриляторы, аппараты для холтеровского мониторирования сердечной деятельности, аппараты УЗИ, кольпоскопы, аппараты ИВЛ, операционные столы, тонометры, кислородные ингаляторы, лабораторное оборудование, медицинская мебель и другое оборудование.Программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется в нашей стране с 2021 года и рассчитана на 5 лет. Её цель – улучшение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, посёлков и городов с численностью населения до 50 тысяч человек. Кроме строительства и реконструкции объектов здравоохранения, программа предусматривает проведение капитальных ремонтов и приобретение медицинского оборудования и поставку автотранспортных средств.Фото: https://dz.avo.ru/