Самоизоляция продолжалась полторы недели.

Врио губернатора Александр Авдеев вылечился от коронавируса. В среду 19 января глава региона сдал отрицательный тест. В четверг он вышел из самоизоляции и вернулся к работе.Напомним, что в конце новогодних выходных он почувствовал недомогание. У Александра Александровича поднялась температура.«Сделал ПЦР - получил положительный тест на COVID-19. Пока болезнь протекает без осложнений. Надеюсь, будет достаточно режима самоизоляции», - рассказалПервые дни после каникул он проработал в удалённом режиме в формате видеоконференцсвязи.Добавим, что Александр Авдеев привился от ковида летом 2021 года.