Самоизоляция продолжалась полторы недели.
Врио губернатора Александр Авдеев вылечился от коронавируса. В среду 19 января глава региона сдал отрицательный тест. В четверг он вышел из самоизоляции и вернулся к работе.
Напомним, что в конце новогодних выходных он почувствовал недомогание. У Александра Александровича поднялась температура.
«Сделал ПЦР - получил положительный тест на COVID-19. Пока болезнь протекает без осложнений. Надеюсь, будет достаточно режима самоизоляции», - рассказал
Первые дни после каникул он проработал в удалённом режиме в формате видеоконференцсвязи.
Добавим, что Александр Авдеев привился от ковида летом 2021 года.