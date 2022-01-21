Американский лидер Джо Байден поставил российского президента перед выбором.

Американский лидер Джо Байден поставил российского президента перед выбором.Президент США отметил, что Владимир Путин находится перед выбором: эскалация вокруг Украины или дипломатическое решениеситуации. Джо Байден пригрозил нашей стране невиданными санкциями.Политик заявил, что они будут еще болеесерьезными, чем прежние. США введет ограничительные меры в случае развития конфликта в Незалежной. "Он никогда не видел таких санкций", – цитирует Джо Байдена .При этом американский лидер объяснил, что один из пунктов санкций в отношение России может быть связан с запретом нашим банкам совершатьлюбые операции с долларами. Другими словами, американскую валюту могут вывести из российской экономической системы.Джо Байден отметил, что Владимир Путин имеет возможность решить ситуацию дипломатическим способом. Вместе с тем он понимает, что Россия не намерена вступатьв полномасштабное военное противостояние с Западом.Напомним, ранее политолог Евгения Войко президента Украины Владимира Зеленского и Джо Байдена. Она констатировала, что в диалоге нет предметного наполнения. По ее словам, США дежурно отчитались и в очередной раз выразили приверженность суверенитету Украины.