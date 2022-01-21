Руководитель аппарата администрации Владимирской области Георгий Усков проходит свидетелем по уголовному делу. В Белом доме опровергли информацию об аресте чиновника.Ранее сообщалось, ..

Руководитель аппарата администрации Владимирской области Георгий Усков проходит свидетелем по уголовному делу. В Белом доме опровергли информацию об аресте чиновника.Ранее сообщалось, что на рабочем месте госслужащего провели обыск.Ряд СМИ и телеграм-каналы писали, что он обвиняется в хищении госимущества. Эти данные не соответствуют действительности. Георгий Усков продолжает исполнять свои обязанности.Напомним, что Георгия Ускова назначили в декабре 2019 года. Ранее он занимал пост замначальника аппарата и работал в облсуде.