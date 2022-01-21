Из-за аномальных снегопадов страдает не только Владимир. На плохую уборку снега жалуются жители и других городов. Взять хотя бы Вязники. Юлия Гайденко, юрист общественной организации г.

Из-за аномальных снегопадов страдает не только Владимир. На плохую уборку снега жалуются жители и других городов. Взять хотя бы Вязники. Юлия Гайденко, юрист общественной организации г. Вязники Как автомобилист, я также автомобилист каждый раз зиму ждешь, а я третий год живу в городе Вязники, просто с содроганием сердца ждешь зиму. Вчера я застряла в своем