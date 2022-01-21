До 20 февраля москвичи смогут сдать на утилизацию новогодние деревья в рамках акции Елочный круговорот. Уже сейчас на пункты сбора горожане отнесли более 20,1 тысячи хвойных.

До 20 февраля москвичи смогут сдать на утилизацию новогодние деревья в рамках акции "Елочный круговорот". Уже сейчас на пункты сбора горожане отнесли более 20,1 тысячи хвойных.Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что акция проводится в седьмой раз. "До 20 февраля в городе работают 583 пункта сбора хвойных деревьев, еще два — в ближайшем Подмосковье, 11 пунктов открыты на природных территориях", – отметил чиновник.Акция призвана привлечь внимание москвичей к раздельному сбору мусора. Наибольшую активность проявляют жители Южного, Западного и Северного административных округов.Деревья на утилизацию принимают бесплатно. Единственное условия – на новогодних деревьях не должно быть украшений.Собранные ели, пихты и сосны отвозят на пункты переработки – там из них делают щепу. Ее используют для подсыпки в вольерах и обустройства экологических троп.Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов о появлении в столице пунктов приема списанной электронной техники. Инвестор займется сбором и переработкой такого оборудования. Для города это первое соглашение о государственно-частном партнерстве в сфере экологии.