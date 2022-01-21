Новости Владимирской епархии:
– Обрезание Господне и престольный праздник Святителя Василия...
Новости Владимирской епархии:
– Обрезание Господне и престольный праздник Святителя Василия Великого отметили в Васильевском монастыре Суздаля. Божественную литургию возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.
– Православные верующие встретили Крещение Господне. Во всех храмах состоялся великий Чин освящения воды.
– Владимирская духовная семинария уверенно продвигается в общероссийском рейтинге. Каких успехов учебное заведение добилось в прошлом году.