Новости Владимирской епархии: – Обрезание Господне и престольный праздник Святителя Василия...

Новости Владимирской епархии:– Обрезание Господне и престольный праздник Святителя Василия Великого отметили в Васильевском монастыре Суздаля. Божественную литургию возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.– Православные верующие встретили Крещение Господне. Во всех храмах состоялся великий Чин освящения воды.– Владимирская духовная семинария уверенно продвигается в общероссийском рейтинге. Каких успехов учебное заведение добилось в прошлом году.