Эфир начнется в 18 часов.
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев во вторник, 25 января, проведет прямую линию с местными жителями.
Эфир начнется в 18 часов. Он состоится на площадке телеканала «Губерния-33».
Об этом Авдеев сообщил у себя на странице в социальных сетях. Также трансляции будут доступны в личных аккаунтах губернатора. На общение в режиме реального времени с гражданами выделили два часа.
«Жду ваших вопросов заранее в комментариях под этим постом. Не забудьте, пожалуйста, поставить хештэг #вопросавдееву. И, конечно, в день эфира вы сможете задать вопрос по телефону студии!», — отметил Александр Авдеев.