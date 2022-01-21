Городская прокуратура провела проверку на предмет обоснованности привлечения лица к...

Городская прокуратура провела проверку на предмет обоснованности привлечения лица к административной ответственности за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения при наличии признаков преступления.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, ночью 5 сентября 2021 года в Муроме местный житель управлял автомобилем «Шевроле Лачетти», в состоянии опьянения, за что был привлечен к административной ответственности.Вместе с тем, как оказалось, нарушитель ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.По результатам доследственной проверки в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело за повторное вождение в нетрезвом виде.Фото: https://pixabay.com/ru/