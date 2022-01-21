Многочисленные нарушения и плачевные финансовые показатели. ДСУ-3, подчиняющееся администрации области, рискует потерять лидирующие позиции в сфере дорожного строительства. Счетная палата

Многочисленные нарушения и плачевные финансовые показатели. ДСУ-3, подчиняющееся администрации области, рискует потерять лидирующие позиции в сфере дорожного строительства. Счетная палата сбилась, сколько раз выносила представления. Нарушения по части контрактов, закупок, сделок и ведения документации. Максим Рычагов, аудитор Счетной палаты Владимирской области Вот мы пришли в декабре снова посмотреть – к сожалению, никаких улучшений мы не