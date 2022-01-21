Сегодня в театре драмы на Малой сцене премьера! Анна Ахматова Невоспетая встреча. Правда, из-за...

Сегодня в театре драмы на Малой сцене премьера! Анна Ахматова "Невоспетая встреча". Правда, из-за пробок в центре города начался он с получасовой задержкой. В основу спектакля легла история любви Анны Ахматовой и Николая Гумилёва, которая принесла обоим немало боли и горя.Говорят, беды в жизни творческих людей богаче делают их вдохновение. В случае с Ахматовой произошло именно так. Спектакль родился благодаря ее стихам, прозе, письмам и заметкам из записных книжек. Историю любви лучшего поэта Серебряного века расскажут молодые артисты Анастасия Сылка и Денис Чистяков. Режиссер - Владимир Лаптев. Эту пьесу артисты посвятили своему педагогу - недавно ушедшей из жизни заслуженному работнику культуры Надежде Ивановне Гороховой. С ней Анастасия Сылка, учась в колледже культуры, написала сценическую композицию, которая стала теперь спектаклем.