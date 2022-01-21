Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал важное заявление. По его словам, невступление Незалежной в Североатлантический Альянс для нашей страны является принципиальным вопросом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал важное заявление. По его словам, невступление Незалежной в Североатлантический Альянс для нашей страны является принципиальным вопросом.Официальный представитель Кремля отметил, что существует готовность обсуждать некоторые моменты по данной ситуациисо стороны Вашингтона и НАТО. Однако это не касается невступления Украины в военно-политический блок.Дмитрий Песков объяснил, что непринятие Украины в НАТО в ближайшее время не означает отказ в будущем. "Поэтому всеэто стоит прояснить", – цитирует пресс-секретаря Владимира Путина. Он добавил, что необходимо узнать ответы на это из письменных документов, которые вскоре ожидаются.Отметим, что ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что нашу страну тревожит не расширение НАТО на Восток, а только вступление Украины в Североатлантический Альянс. В свою очередь генеральный секретарь НАТОЙенс Столтенберг полагает, что именно действия России вынуждают НАТОк дальнейшему укрупнению.Как писали "Дни.ру", ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден небывалыми санкциями. При этом он поставил Владимира Путина перед выбором:эскалация вокруг Украины или дипломатическое решение конфликта.