В Александрове задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении открытого хищения...

В Александрове задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении открытого хищения алкоголя из супермаркета. Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, 6 января текущего года мужчина похитил из винного отдела две бутылки дорогостоящего алкоголя, однако остаться незамеченным не получилось. Заметив хищение продукции, продавцы попытались задержать мужчину, но он, скинув с себя куртку с похищенным, скрылся.Изъятые прибывшими на место экспертами-криминалистами следы позволили в короткие сроки идентифицировать личность подозреваемого. Мужчина был задержан и дал признательные показания.Кроме того, камеры видеонаблюдения позволили выявить дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигуранта. Полицейские установили причастность вора к четырем кражам продовольственных товаров, совершенных в праздничные дни января.В настоящее время в отношении 27-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам грабежа и мелкого хищения.Фото: https://pixabay.com/ru/