Украина является стратегической целью России, сообщает своим читателям американское издание Bloomberg.

Украина является стратегической целью России, сообщает своим читателям американское издание Bloomberg.Президент США Джо Байден в очередной раз пригрозил российскому коллеге Владимиру Путину санкциями. Американский политик пообещал, что введет доныне невиданные ограничения, если Россия вторгнется на территорию Украины. Например, они могут повлиять на операции с долларом.Как пишет Bloomberg, хозяин Белого дома раскрыл свои планы, дав преимущество Москве. Издание предполагает, что Москва может воспользоваться этим на ближайших переговорах с США (21 января глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встретятся в Женеве).Bloomberg также сообщает, что стратегической целью России является Украина. Якобы Кремль хочет удержать эту страну "в своей орбите". Путин же продолжает заставлять США "гадать о своих намерениях", однако теперь он лучше знает, чего можно ожидать от своего оппонента.Ранее в Европарламенте предложили ввести санкции против российских знаменитостей. Экс-министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский , что необходимо наложить ограничения на спортсменов, артистов, ученых и других известных людей, которые которые ездят по миру и поддерживают президента России.