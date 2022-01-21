Начиная с 2020 года, по поручению Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина Росреестром проводится масштабная работа по выявлению земельных участков, использование ..

Начиная с 2020 года, по поручению Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина Росреестром проводится масштабная работа по выявлению земельных участков, использование которых возможно под жилищное строительство. Созданный во Владимирской области при Управлении Росреестра оперативный штаб анализирует эффективность использования выявленных земельных участков и возможность их вовлечения в оборот для строительства. Так, в декабре 2021 года состоялось очередное заседание оперативного штаба, на котором принято решение о включении десяти новых земельных участков в перечень территорий, которые могут быть использованы под индивидуальное жилищное строительство.Указанные участки расположены на территории Петушинского района Владимирской области, их общая площадь составляет более 10 тыс. кв.м. Границы данных участков установлены в соответствии с требованиями законодательства и внесены в Единый государственный реестр недвижимости. В скором времени сведения о выявленных земельных участках будут размещены в сервисе «Земля для стройки» на Публичной кадастровой карте.Руководитель Управления Росреестра по Владимирской области Алексей Сарыгин отмечает: «Этот сервис позволяет потенциальным инвесторам в режиме онлайн на Публичной кадастровой карте выбрать и оценить земли на предмет их востребованности для строительства жилья, а также обеспечит взаимодействие органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и заинтересованных лиц».Всего на данный момент на территории Владимирской области выявлен 51 земельный участок с возможным использованием под индивидуальное жилищное строительство и 3 участка для строительства многоквартирных домов. Участки расположены на территории Александровского, Вязниковского, Петушинского районов и на территории округа Муром.«Сервис "Земля для стройки” отображает земельные участки и территории, которые можно использовать для строительства жилья. Именно с помощью этого сервиса у граждан и застройщиков появилась возможность подобрать подходящий участок дистанционно для возможного использования его под индивидуальное жилищное строительство или многоквартирную застройку. Поиск участка осуществляется в несколькокликов, что существенно экономит время», – прокомментировал директор Кадастровой палаты по Владимирской области Александр Шатохин.Поиск осуществляется достаточно просто: на Публичной кадастровой карте Росреестра в разделе «Меню» необходимо выбрать пункт «Жилищное строительство» и указать в строке поиска «*» для отображения доступных участков на территории всей страны или указать «ХХ:*», где «ХХ» – номер интересующего региона, и начать поиск. Сервис отобразит необходимые земельные участки. При выборе участка на карте будут отображены его границы, а также информация о площади и типе использования (для строительства индивидуального жилого или многоквартирного дома).