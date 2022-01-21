Отечественная фармацевтическая компания Петровакс получила патент на препарат Лонгидаза в Индии. Исключительное право на территории страны защищено на 20 лет.

Отечественная фармацевтическая компания "Петровакс" получила патент на препарат "Лонгидаза" в Индии. Исключительное право на территории страны защищено на 20 лет."Лонгидаза" применяется для лечения и профилактики заболеваний, сопровождающихся образованием спаек и различных видов фиброза (пневмофиброза, фиброза простаты и др.). Также препарат используют в комплексной и монотерапии различных заболеваний, сопровождающихся воспалением и гиперплазией соединительной ткани (фиброз, спайки).В период пандемии коронавируса лекарство позволяет справиться с последствиями перенесенного COVID-19. Среди распространенных симптомов – одышка. Она может сохраняться долгое время после перенесенной инфекции. Таким образом проявляются воспалительные изменения в легких у перенесших ковид пациентов.В 2020-2021 годах "Петровакс" дополнительно проверил эффективность и безопасность "Лонгидазы"."В ходе исследования было отмечено, что в группе пациентов, принимавших "Лонгидазу", наблюдалась более выраженная динамика снижения одышки, улучшения насыщения крови кислородом и повышения толерантности к физическим нагрузкам по сравнению с контрольной группой тех, кто не принимал препарат", – о результатах исследования на сайте компании.В 2015 году Всемирная организация здравоохранения признала оригинальность молекулы препарата и присвоила ему международное непатентованное наименование (МНН) бовгиалуронидаза азоксимер (bovhyaluronidase azoximer).В прошлом году "Лонгидаза" получила европейский патент, действующий в Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Швейцарии и Ирландии.За 2021 году в России и за рубежом продано 1,7 миллиона упаковок препарата. Доля экспортных поставок выросла до 9%.В "Петровакс" отмечают большой потенциал рынка БРИКС. В одной только Индии насчитывается не менее 130 тысяч пациентов с диагнозом идиопатический пневмофиброз. В целом по БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) число таких пациентов может доходить до двух миллионов.