ВТБ первым среди российских банков начал тестировать новый продукт «Сервис-бюро СПФС», который нацелен на обмен финансовыми документами с пользователями Системы передачи финансовых

ВТБ первым среди российских банков начал тестировать новый продукт «Сервис-бюро СПФС», который нацелен на обмен финансовыми документами с пользователями Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) без прямого подключения к ней. Первым клиентом, который опробовал данный продукт, стал «Ростелеком». Благодаря внедренному цифровому процессу компаниям больше не нужно интегрировать свою систему с Банком России и самостоятельно