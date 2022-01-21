Нашумевший проект #НевыносимоеВыносимо продолжается – 21 января в Сети появился новый ролик. Одну из ролей сыграл народный артист России Александр Филиппенко.

Нашумевший проект #НевыносимоеВыносимо продолжается – 21 января в Сети появился новый ролик. Одну из ролей сыграл народный артист России Александр Филиппенко.В ролике, который вышел к годовщине смерти Ленина 21 января и дате, когда с Красной площади традиционно убирают новогоднюю ель, помимо Александра Филиппенко снялись народная артистка России Ксения Раппопорт, политолог Екатерина Шульман и телеведущая Татьяна Арно.По сюжету на Красной площади проходит торжественная церемония выноса ели. Трансляцию ведут телеканалы всего мира.Почетный караул, наконец, выносит из мавзолея осыпавшуюся ель и укладывает ее в гроб. В толпе сплошь печальные лица, веселится только маленькая девочка. Она снимает исторический момент на телефон и получает в ответ лайки и сердечки."Останки захоронят в Петербурге, где уже покоятся другие родственники дерева", – комментирует диктор.Речь идет о Волковском кладбище северной столицы – там захоронены мать и сестра Владимира Ленина.Играет военный оркестр, хмурые печальные люди рядами уходят за катафалком. Девочка с телефоном машет им вслед и убегает в противоположную сторону – вероятно, в будущее без некрополя у Кремля.Предыдущие серии цикла #НевыносимоеВыносимо вызвали громкие споры в Госдуме: депутаты стали называть мнения друг друга "омерзительным бредом"."Если с головой плохо, то это на всю оставшуюся жизнь. Нормальные люди не могут так себя вести. Это бред. Провокационный, глупый, омерзительный", — так прокомментировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире радиостанции "Говорит Москва" идею главы ЛДПР Владимира Жириновского захоронить Ленина.Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков опасается, что захоронение останков вождей (у Кремля покоятся сотни человек) "доведет Россию до революции", и страна потонет в протестах.Партия "Коммунисты России" и вовсе пригрозила, что обратится в Госдуму с просьбой принять закон "О неприкосновенности исторических захоронений на Красной площади" – якобы это необходимо, чтобы защитить останки Ильича и прах сотен людей, захороненных на главной площади страны. При этом еще в 2017 году показал: 63% граждан хотят захоронить Ленина.Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, который также одобряет перенос мемориального кладбища с Красной площади, и права самого Ильича."Ленин никогда не хотел, чтобы его выставляли как мумию, которая сейчас лежит в центре Москвы", – сказал Чернышов РИА Новости.Вынос тела вождя из мавзолея поддержал депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. Он уверен, что что Владимира Ленина давно пора захоронить, причем не у Кремля, а рядом с его родственниками в Петербурге. В ответ секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов , что все государственные решения давно приняты и рассуждения не имеют смысла.Это действительно так: изначально тело Ленина забальзамировали ненадолго – об этом очень просили рабочие с окраин большой страны: не успевали попрощаться со своим вождем. В итоге прощание затянулось – Ильич остался на земле.После выхода пятого ролика #НевыносимоеВыносимо в декабре 2021 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что правительство не планирует выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея – мол, у власти есть вопросы поважнее.Ролики проекта #НевыносимоеВыносимо с декабря 2020 года выходят на YouTube-канале — это адрес Волковского кладбища в Петербурге. В видео охотно снимаются знаменитости: Чулпан Хаматова, Лолита, Александр Гудков и другие звезды. Пятый ролик, где Красную площадь прямо сравнивают с кладбищем, озвучил актер Максим Виторган.