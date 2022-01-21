В результате личного досмотра гражданки полицейскими был обнаружен и изъят сверток с наркотическим средством – N-метилэфедроном...

Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве задержана пассажирка такси по подозрению в незаконном хранении около 100 граммов наркотического средства.Во время несения службы в районе п. Коммунарка сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль такси. При проверке документов у водителя иномарки инспекторы обратили внимание на пассажирку, которая заметно нервничала. У полицейских появились подозрения, что при ней могут находиться запрещенные вещества или предметы.На место была вызвана следственно-оперативная группа. В результате личного досмотра гражданки в принадлежащем ей рюкзаке был обнаружен и изъят сверток с неизвестным веществом.Согласно результатам проведенного исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – N-метилэфедроном, общей массой около 100 граммов.Следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57