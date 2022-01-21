Злоумышленники, угрожая ножом и предметом, похожим на пистолет, открыто похитили у двоих приезжих ювелирные украшения, мобильные телефоны и денежные средства...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по Пресненскому району задержали двоих подозреваемых в разбое», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что четверо неизвестных, находясь в квартире одного из домов на Шелепихинской набережной, угрожая ножом и предметом, похожим на пистолет, открыто похитили у двоих приезжих из ближнего зарубежья, временно проживающих в данной квартире, ювелирные украшения, мобильные телефоны и денежные средства, после чего скрылись.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на территории Новой Москвы задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 19-летний и 21-летний молодые люди, приезжие из ближнего зарубежья.По словам злоумышленников, они пришли в квартиру к своим знакомым, якобы забрать долг.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание соучастников противоправного деяния.Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». В отношении фигурантов данного уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.Санкции части 2 данной статьи Уголовного кодекса РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60