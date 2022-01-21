Президент США Джо Байден не рассматривает вариант отправки своих военных на Украину.

Президент США Джо Байден не рассматривает вариант отправки своих военных на Украину.На Западе не прекращается "истерия" вокруг идеи "вторжения России" на Украину. В Белом доме заявили, что посчитают "вторжением" пересечение российскими войсками границы с Украиной.Несмотря на то, что Москва неоднократно заявляла о том, что не намерена ни на кого нападать, западные и американские СМИ продолжают разводить демагогии на эту тему.В случае "вторжения России" на Украину Америка не будет направлять в Незалежную личный состав войск. Об этом пишет автор колонки Associated Press Роберт Бернс.При этом американский лидер вероятно мог бы применять другие меры, в том числе поддержку украинского сопротивления, говорится в статье.Автор материала напомнил, что между США и Украиной нет каких-либо договоренностей насчет подобной адресной поддержки. Исходя из всего этого Берн сделал вывод, что война с Россией скорее носит гипотетический характер и была бы настоящей авантюрой для Украины, пишет .Ранее заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков в очередной раз напомнил, что Россия не собирается вторгаться на Украину.Тем временем эксперты предупреждают о возможном падении рубля из-за возможной военной эскалации конфликта на Украине.