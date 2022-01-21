В рамках акции «Студенческий десант» дорожные полицейские рассказали молодежи о служебной деятельности, провели мастер-класс по зимнему вождению патрульного автомобиля.

20 января текущего года в рамках традиционной январской акции «Студенческий десант» студенты первого курса Муромцевского лесотехнического техникума провели день с инспекторами регистрационно-экзаменационной группы ОГИБДД Отдела МВД России по Судогодскому району.Государственный инспектор старший лейтенант полиции Ян Панасюк и инспектор капитан полиции Ирина Дугина организовали для ребят занятие по дисциплине «Правила дорожного движения». Автоинспекторы рассказали студентам и, возможно, будущим водителям, о том, как проходит экзамен на право управления транспортным средством, подробнее остановившись на часто допускаемых ошибках. Дали практические советы, как их избежать, а также проинформировали о процедуре регистрации транспортного средства. Рассказали полицейские и о том, что получить необходимые услуги в сфере обеспечения безопасности дорожного движения можно через портал www.gosuslugi.ru.Тема приема экзаменов на право управления вызвала у молодежи большой интерес.Проверить свои способности к управлению автомобилем решили двадцать молодых людей. Прибыв на автодром на базе своего техникума, ребята прошли подробный инструктаж. Под четким руководством старшего лейтенанта полиции Яна Панасюка студенты на учебном автомобиле выполнили ряд упражнений. Мастер-класс по зимнему вождению патрульного автомобиля продемонстрировал инспектор ДПС лейтенант полиции Михаил Шильцов.После практических занятий, молодые люди с неподдельным интересом пообщались с инспекторами дорожно-патрульной службы. Студенты узнали об особенностях несения службы, профессиональной подготовке.Дорожные полицейские, в свою очередь, еще раз напомнили своим гостям о том, что стаж вождения и мастерство вождения – это два разных понятия. Инспекторы предупредили молодежь об опасной стороне дрифта в городских условиях.Молодые люди остались под впечатлением от полученных знаний и реальной возможности попрактиковаться в вождении автомобиля под руководством опытного инспектора ГИБДД. Студенты Муромцевского лесотехнического техникума поблагодарили сотрудников полиции за предоставленную возможность и единогласно пообещали соблюдать правила дорожного движения.