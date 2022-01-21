Изъятые с места экспертами-криминалистами следы позволили в короткие сроки идентифицировать личность фигуранта.

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Александровскому району задержали на территории города Александров 27-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении открытого хищения алкоголя из супермаркета.Установлено, что 6 января текущего года мужчина, находясь в одном из сетевых магазинов города Александрова, похитил из винного отдела две бутылки дорогостоящего алкоголя, однако остаться незамеченным не получилось. Заметив хищение продукции, продавцы попытались задержать мужчину, но он, скинув с себя куртку с похищенным, скрылся.Изъятые прибывшими на место экспертами-криминалистами следы позволили в короткие сроки идентифицировать личность подозреваемого - 27-летнего жителя Александрова. Мужчина был задержан и дал признательные показания.Кроме того, просмотр записей с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале супермаркета, позволил выявить дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигуранта. Полицейские установили причастность местного жителя к четырем кражам продовольственных товаров, совершенных в праздничные дни января.В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Александровскому району в отношении 27-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж) и ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию).