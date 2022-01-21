Сотрудники МЧС потушили пожар в центре Владимира. О подробностях происшествия рассказала руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко. В 16.53 в пожарную охрану поступило ..

Сотрудники МЧС потушили пожар в центре Владимира. О подробностях происшествия рассказала руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.В 16.53 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Музейной. Полыхал чердак.Спасатели сформировали звенья газодымозащитной службы. Из горящего дома эвакуировали пятерых человек.В ликвидации пожара участвовали 22 человека личного состава и 6 единиц спецтехники.Погибших и пострадавших нет.