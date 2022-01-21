В Гусь-Хрустальном на грани голодной смерти оказались сотни бездомных животных. Все они - обитатели...

В Гусь-Хрустальном на грани голодной смерти оказались сотни бездомных животных. Все они - обитатели местного приюта. Почему администрация города отказалась далее финансировать учреждение, и как можно помочь животным - расскажет наш корреспондент Любовь Клюквина.В приюте для безнадзорных животных сейчас 340 собак и почти полсотни кошек - и все на голодном пайке. Администрация города Гусь-Хрустального перестала выделять средства на содержание учреждения, денег и раньше не хватало, но сейчас их нет вообще.- Нам заявили, что приюта фактически нет. По факту он есть, а по документам его нет. И никого принимать в приют не собираются. Как говорят? Ну возьмите приют как бы частным. Но вы меня извините. Сегодня есть люди, которые могут помочь, а завтра их нет, а такое количество животных надо содержать.Приют был создан в 2010-ом году и финансировался через ныне упраздненный МУП по благоустройству и озеленению. Выделенных денег хватало только на зарплату сотрудникам и коммуналку, но приют решил проблему с безнадзорными животными в городе. Сюда попадали бродячие псы со всего района. И сейчас люди подбрасывают к воротам кошек в мешках, привязывают собак к деревьям рядом с приютом. Этого хвостатого волонтер Светлана Климова подобрала по дороге. Без зрения и слуха, с ледяными колтунами на лапах, собака шла в никуда. Видимо, хозяину надоело кормить пожилого питомца.А эту собачку с биркой на ухе зовут Жужа - недавно её, полуживую забрали с железнодорожной станции.- У неё была обширная рана. Вот кожи тут вообще не было, куском мяса и вообще уже внутренности было видно. Кто её возьмет, скажите? Ну кто кроме приюта возьмет эту собаку? Конечно же, мы её взяли. Сейчас вот уже третий месяц пытаемся восстановить кожный покров. Потому что было сделано две операции.Ухаживают за животными, убирают вольеры и охраняют территорию всего 9 сотрудников неофициального штата приюта. Ни один из них не трудоустроен. В помещении никаких удобств, туалета нет. Мусор после уборки в вольерах вывозить некому. Помощь оказывают волонтёры, спонсоры и просто неравнодушные жители города.- Приют обязательно нужен. Собаки - это те же люди. Только вот в другом обличии. Их надо жалеть. И вот мы живом на Химики. Из магазина выйти нельзя: собаки окружают. Нападают на людей, на детей.Светлана - школьный учитель. Когда-то принесла в приют сбитую автомобилем собаку и с тех пор приходит навещать своих четвероногих друзей, чистит снег и вольеры.- Это собаки жителей нашего города, которые вот так легко решают проблему. Вернее, нет собаки - нет проблемы. И хорошо живется дальше..А так жить нельзя. Ещё Лев Николаевич Толстой говорил: "Общество, которое жестоко относится к животным, обречено быть нищим и преступным."Приюту нужна помощь города говорят волонтеры. Но после того, как поломочия по отлову и содержанию безнадзорных животных передали в ведение областной администрации, город содержать такое учреждение отказывается. Формально никакого "муниципального приюта" не существует. При этом в администрации города нам заявили, что волонтеры отказываются от финансовой помощи сами, не предоставляя в мэрию необходимых документов.- Приют муниципальным не считается. Полномочий муниципального образования по содержанию приютов и содержанию у них безнадзорных животных законом не предусмотрено. Для того, чтобы мы могли предложить финансовую помощь, люди должны быть организованы в некую общественную организацию. Кстати, некоммерческую. Мы готовы были и предлагали свою помощь. Ежегодно порядка 4 миллионов. Это только по прямой субсидии на поддержку животных. И в 2022 году миллион четыреста.Ситуация вокруг "ничейного" приюта попала и в поле зрения прокуратуры.- Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой по поступившей информации и обращению проводится проверка соблюдения законодательства по обращению с безнадзорными животными. По результатам данной проверки будет проведен анализ законности действий руководства и законности приюта.Тем временем еда у животных заканчивается, а волонтерских рук требуется все больше. Поддержку оказали и сотрудники "Вестей". Редакция закупила корм для постояльцев приюта. Сейчас здесь будут рады любой помощи.СберБанк карта: 5336 6901 9488 6984Любовь Клюквина, Александр Голубев. "Вести-Владимир"