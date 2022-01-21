20 января в 17:00 в Коврове произошел пожар в многоквартирном жилом доме на улице Еловой, д....

20 января в 17:00 в Коврове произошел пожар в многоквартирном жилом доме на улице Еловой, д. 86/3.Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, на место пожарно-спасательные подразделения выехали незамедлительно. На момент прибытия спасателей наблюдался дым из квартиры. Сотрудники МЧС звеном газодымозащитной службы проникли в задымленное помещение и оперативно ликвидировали пожар на площади 1 кв. м. Сгорело имущество на кухне. Погибших и пострадавших нет. На пожар привлекались 4 единицы техники 12 человек личного состава от МЧС, а также 1 единица техники 2 человека личного состава ВПО «Аскона», и 1 единица техники 4 человека личного состава ВПО «КМЗ».Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: из архива ЦУКС