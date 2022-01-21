Москва обеспокоена бесконечными угрозами в свой адрес со стороны США.

Москва обеспокоена бесконечными угрозами в свой адрес со стороны США.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Джо Байдена о том, что США могут ввести новые жесткие санкции против банковского сектора российской экономики.Песков отметил, что такие угрозы в адрес России могут лишь испортить международную обстановку и в частности привести к дестабилизации на Украине. Кроме всего прочего, это не способствует снятию напряженности в Европе.Песков напомнил о том, что такие выпады по отношению к нашей стране звучат в последнее время ежедневно. Америка намекает на то, что Россия якобы за свои "некие" действия заплатит тяжелую цену."Они (угрозы – прим. ред.) могут вселять в горячие головы неких деятелей Украины сурдину, и те могут силовым методом решить проблему Юго-Востока", – заявил Песков.Песков добавил, что в случае развития ситуации подобным образом ни к чему хорошему это не приведет, что безусловно беспокоит Москву, пишет .Напомним, ранее американский лидер Джо Байден заявил, что может применить против России "беспрецедентные санкции", если в адрес Украины будет проявляться "агрессия".При этом в Америке отметили, что направлять своих военных на Украину они не готовы даже в случае "вторжения России".Стоит отметить, что Москва неоднократно заявляла о своей мирной позиции по отношению к другим странам. Президент России Владимир Путин заявлял не раз, что наша страна не собирается ни на кого нападать и никуда "вторгаться".