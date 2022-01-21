На основании показаний сотрудника епархии полицейские пришли к выводу, что квалифицировать действия священнослужителей как жестокое обращение с животным нельзя.

Полиция Мурома отказалась возбуждать уголовное дело по факту По результатам доследственной проверки МВД не нашло состава преступления в действиях сотрудников Спасо-Преображенского монастыря.Капитан полиции М. Е. Залётов выяснил, что мёртвое животное пролежало в сарае не менее суток. После чего И.А. Петрову поручили похоронить его. Труп погрузили в кузов, и мужчина направился в сторону деревни Репино. По пути машина сломалась. Он выгрузил тело осла, оставил на обочине и вернулся обратно в монастырь. Ремонт машины затянулся, поэтому Моисея предали земле только через несколько дней. На основании показаний Петрова полицейские пришли к выводу, что квалифицировать действия священнослужителей как жестокое обращение с животным нельзя.Напомним, что в конце прошлого года социальных сетях появилась информация о том, что в Муромском районе возле деревни Мишино в сугробе возле обочины дороги нашли труп осла. В животном узнали питомца местного Спасо-Преображенского монастыря. Пользователи поспешили обвинить его бывших владельцев в том, что больного длинноухого бросили погибать на морозе.«На протяжении нескольких лет он жил в монастыре, куда его отдали предыдущие хозяева. Недавно он умер от старости. У человека, которому было поручено отвезти труп на утилизацию, произошёл форс-мажор. Он вынужденно оставил тело возле проезжей части», - тогда историю в Муромской епархии.Владимирцы всё-таки засомневались в правдивости этих слов, и предположили, что духовенство бросило живого осла умирать в кювете. Спустя некоторое время представители РПЦ опубликовали , на котором видно, как мертвое животное тащат трактором для погрузки в машину. Она и повезла труп в Репино.