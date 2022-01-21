Анопино - его малая родина. Именно там и зародилось желание художника посвятить свое творчество...

Анопино - его малая родина. Именно там и зародилось желание художника посвятить свое творчество среднерусскому пейзажу.Владимир Хамков говорит, хотелось сделать подарок землякам. На полотнах - местные виды, которые вдохновили живописца. Простые, но дорогие сердцу сюжеты - ранняя весна, морозный день, знакомые анопинцам домики - привезено двадцать работ. Выставка открылась в местном Доме Культуры и продлится до 14 февраля.Владимир Хамков, художник, член Союза художников России:- Земляки узнают, наверно. Дом 6, квартира 3. Это мой родовой дом. Я всегда его писал. .... Кстати, писал по памяти, точно, достоверно.