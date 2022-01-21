По данным Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области, по итогам 2021 года на территории...

По данным Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области, по итогам 2021 года на территории города Владимира увеличился рост аварийности с участием водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения. Такие грубые нарушения представляют угрозу для безопасности дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.В целях усиления профилактической работы сотрудники региональной Госавтоинспекции в пятницу, 21 января, проведут на территории областного центра рейдовые мероприятия, направленные на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.Фото: https://pixabay.com/ru/