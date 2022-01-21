Во время встречи полицейские рассказали об особенностях несения службы с четвероногими напарниками.

Участников акции «Студенческий десант» встретил Центр кинологической службы УМВД России по Владимирской области.Во время встречи полицейские-кинологи рассказали о своих четвероногих напарниках, видах дрессировки и, конечно, о достижениях при несении службы. Не обошлось и без показательных выступлений.Сотрудники полиции продемонстрировали возможности применения собак в служебной деятельности, предложив студентам оказать помощь в организации процесса. Желающие нашлись сразу же.Грамотное выполнение команд оставило студентов под впечатлением. Учащиеся, с большим интересом наблюдавшие за происходящим, были приятно удивлены способностями служебных собак.Вопросов в ходе стажировки было задано немало. Ребят интересовали распорядок несения службы, система тренировок, особенности кормления и ухода за четвероногими напарниками полицейских.На вопрос о выборе профессии, полицейские-кинологи уверенно ответили: это «и служба, и дружба». Без любви к животным полноценная пара кинолог – собака вряд ли получится.В конце встречи учащиеся поблагодарили сотрудников Центра кинологической службы УМВД России по Владимирской области за незабываемое знакомство.Материал подготовлен при содействии ГТРК "Россия. Владимир"