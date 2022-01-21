Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Устранение нарушений - на контроле ведомства.

В Вязниках прокуратура выявила многочисленные нарушения в содержании придомовых территорий. «Управляшки» получили представления.На основании уставов и заключённых договоров управляющие компании и ТСЖ занимаются содержанием и обслуживанием в городе многоквартирных домов.«При этом площадки у входных дверей, дворы и крыши не расчищены от снега и наледи, что может повлечь причинение вреда жизни и здоровью жильцов», - к такому выводу пришли прокуроры по итогам рейдов.В адрес пяти УК и восьми ТСЖ внесены представления. На должностных лиц завели 12 административных дел.Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Устранение нарушений - на контроле ведомства.