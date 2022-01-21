Эксперты Народного фронта во Владимирской области отстояли право собственников жилья в городе...

Эксперты Народного фронта во Владимирской области отстояли право собственников жилья в городе Вязники на перерасчет оплаты за квартиры. Несколько месяцев они вынуждены были платить за «лишние» квадратные метры, незаконно приписанные им управляющей компанией, сообщает пресс-служба Владимирского регионального отделения ОНФ.В Народный фронт обратились жители города Вязники, проживающие в общежитии на улице Сергиевских. По их словам, оплата за жилье резко выросла из-за того, что им действующая управляющая компания МУП «ЖКС» добавила лишние квадратные метры. «Инициатива» коснулась всех, а это больше 30 квартир. Соответственно, в квитанциях жители получили завышенные счета. Позже выросла оплата и за электричество, опять же из-за лишних квадратных метров.Вопрос на контроль взяли эксперты Народного фронта. Общественники встретились с жителями и еще раз проверили все факты, изложенные в обращении. Затем обратились в инспекцию государственного жилищного надзора, чтобы там дали правовую оценку действиям управляющей компании.В свою очередь специалисты Госжилинспекции установили, что расчет общей площади жилых помещений управляющая компания провела с нарушениями действующего законодательства. МУП «ЖКС» города Вязники выдано предписание о проведении перерасчета платы за содержание жилых помещений.Фото: Пресс-служба Владимирского регионального отделения ОНФ