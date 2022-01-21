На допросе она призналась в хищении.

В начале января в полицию Юрьев-Польского района обратилась 40-летняя местная жительница. У неё украли деньги с банковского счёта и мобильный телефон. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В совершении преступления она заподозрила свою подругу, с которой накануне проводила вечер. Оперативники установили, что потерпевшая, находясь в одном из баров города, встретила свою 25-летнюю знакомую. За время совместного времяпрепровождения в руки последней попал её мобильный телефон.«Воспользовавшись ситуацией, девушка, через онлайн-банк оплатила свои покупки в заведении и забрала телефон себе, думая, что приятельница не вспомнит о нём», - сообщили в МВД.Потребовав телефон назад, женщина услышала в ответ, что у подруги нет её гаджета. Однако полицейские смогли «расколоть» злоумышленницу. На допросе она призналась в хищении.В результате на девушку завели уголовное дело по двум статьям «кража» и «присвоение».